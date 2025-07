Il Padova punta forte su Andreoletti | rinnovo del contratto fino al 2028

Il Calcio Padova, lieto di annunciare il rinnovo di Matteo Andreoletti fino al 2028, rafforza la sua squadra e la sua ambizione di primeggiare. In un sabato mattino soleggiato e fresco, questa notizia si distingue come un raggio di speranza e fiducia per i tifosi biancoscudati, pronte a sostenere il futuro brillante del club durante il ritiro di Pieve di Cadore. La stagione promette grandi sfide e successi da vivere insieme.

La notizia pi√Ļ bella dell'estate padovana arriva un sabato mattino soleggiato e fresco, quasi pigro, alla vigilia della partenza per il ritiro estivo¬† biancoscudato di Pieve di Cadore. Il Calcio Padova conferma il tecnico Matteo Andreoletti e lo fa con un prolungamento contrattuale fino al 30. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

