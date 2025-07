Massiccio attacco russo sull' Ucraina | colpite Kiev e diverse regioni La Nato schiera i caccia

Una nuova notte di bombardamenti scuote l'Ucraina, con Kiev e altre regioni sotto attacco massiccio russo, mentre la NATO risponde schierando i propri caccia. La tensione si alza nel cuore dell’Europa, tra incontri internazionali e annunci militari che segnano un passo cruciale in questo conflitto in continua evoluzione. In un clima di incertezza, il mondo resta in attesa di sviluppi decisive e di una possibile escalation del conflitto.

Nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, all'indomani della conclusione della conferenza sulla ricostruzione del Paese a Roma e dell'annuncio di Donald Trump sulla ripresa delle forniture militari a Kiev, che avverranno tramite la vendita di armi e sistemi alla Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Massiccio attacco russo sull'Ucraina: colpite Kiev e diverse regioni. La Nato schiera i caccia

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

