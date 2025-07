Weekend Fuoriporta fa tappa a Napoli | un viaggio tra storia arte e spiritualità su Rai 2

Preparati a immergerti nell’incanto di Napoli, una città che unisce secoli di storia, arte e spiritualità in un affascinante mosaico. Domenica 13 luglio alle 9:30, Rai 2 ti invita a scoprire le meraviglie di Neapolis con Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico, in un viaggio tra superficie e sottosuolo. Le conduttrici esploreranno i tesori nascosti e le testimonianze di un passato millenario, celebrando i 2500 anni di questa straordinaria città. Un’esperienza imperdibile per gli amanti della cultura e dell’avventura

Prosegue il viaggio di Weekend Fuoriporta, il programma di Rai 2 condotto da Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico, che domenica 13 luglio alle ore 9:30 porterà i telespettatori alla scoperta delle meraviglie di Napoli. La puntata, che sarà disponibile anche su RaiPlay, celebra i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis con un itinerario tra superficie e sottosuolo, storia millenaria e arte contemporanea. Le due conduttrici esploreranno una delle città più antiche d'Europa partendo dalla sua anima nascosta. Tappa d'obbligo sarà la Galleria Borbonica, il suggestivo percorso sotterraneo riportato alla luce grazie all'impegno di speleologi come Gianluca Minin.

