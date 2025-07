Spara al compleanno di una bimba uccisa una donna di 44 anni Grave invece la mamma della piccola

Una tragica scena si è consumata venerdì sera a Marotta di Mondolfo, lasciando una comunità sotto shock. Durante una festa di compleanno, una donna di 44 anni ha aperto il fuoco, causando la morte di una bambina e ferendo gravemente la madre della piccola. La donna si è poi barricata nel casolare, ma è stata infine arrestata. Un dramma che scuote ancora di più il cuore di tutti noi, riaccendendo il dibattito sulla violenza e sulla sicurezza.

Entra in un casolare dove è in corso una festa di compleanno, spara e uccide una donna. Poi si barrica all'interno, ma viene arrestato. La tragedia si è materializzata venerdì sera a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino. Il bilancio è di una vittima.