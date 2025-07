Berlusconi divisi tra la tentazione di Pier Silvio e i timori di Marina

Berlusconi si trova al centro di una delicata sintonia tra le sue radici familiari e le sfide del presente, diviso tra la tentazione di Pier Silvio e i timori di Marina. Mentre il figlio si apre con disinvoltura sul suo pensiero, è quel restante 10 per cento a svelare le tensioni e le decisioni future che potrebbero plasmare il destino di un’iconica dinastia. Ecco, però, è proprio quel 10 per cento che fa la differenza. Per esempio, sullo ius ...

«Io e mia sorella la pensiamo allo stesso modo al 90 per cento», ha ripetuto più volte Pier Silvio Berlusconi martedì sera, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, nella sede di Cologno Monzese. Ormai rito immancabile per i giornalisti, politici e di spettacoli, perché si sa, Berlusconi jr nel post cena si rilassa e si mette a chiacchierare in libertà . Ecco, però è proprio quel 10 per per cento che fa la differenza. Per esempio, sullo ius scholae: Marina non ne ha mai parlato apertamente, ha ribadito Antonio Tajani dopo aver incassato la tranvata di Pier Silvio (anche se secondo il retroscena della Stampa la primogenita del Cav non avrebbe gradito la battaglia del leader azzurro sulla cittadinanza) mentre Pier Silvio è decisamente contrario e l’altra sera l’ha esternato chiaramente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Berlusconi divisi tra la tentazione di Pier Silvio e i timori di Marina

