Due incensurati arrestati per spaccio nel Barese | sequestrati 16 chili di hashish

In un’operazione imprevista che ha scosso il cuore del Barese, due uomini incensurati sono stati arrestati con 16 chili di hashish sequestrati. La loro apparente innocenza cela un reato grave che la polizia ha scoperto in un’indagine meticolosa. A seguito di pedinamenti e appostamenti, gli investigatori hanno potuto appurare come...

Due baresi, di 45 e 35 anni, incensurati, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono stati arrestati dalla polizia lo scorso 8 luglio a Noicattaro. A seguito di pedinamenti ed appostamenti, gli inquirenti hanno potuto appurare come. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: incensurati - arrestati - spaccio - barese

Due incensurati arrestati per spaccio nel Barese: sequestrati 16 chili di hashish; Bari, nascondevano in casa 16 chili di hashish: arrestati due uomini incensurati di 45 e 35 anni - FOTO; Scoperto nascondiglio di droga nel Barese: arrestati due giovani incensurati.

Noicattaro (BA), due pusher arrestati: sequestrati 16 chili di hashish - Due baresi di 45 e 35 anni sono stati arrestati a Noicattaro con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Secondo trmtv.it

Un nascondiglio con quasi 10 chili di droga: arrestati due giovani pusher incensurati - Un colpo al traffico di stupefacenti nel Barese è stato inferto dalla Polizia di Stato, che ha tratto in arresto ... Si legge su msn.com