Osimhen tra Napoli e Galatasaray spunta l’Al-Hilal | perché Inzaghi ci ha riprovato | CMIT

L'affare Osimhen si infiamma tra Napoli, Galatasaray e l'inedito interesse dell'Al-Hilal. Mentre il club turco si prepara a chiudere per il talento nigeriano, il tentativo disperato dei sauditi di convincerlo a cambiare idea aggiunge un ulteriore colpo di scena a questa intricata vicenda. In questa telenovela di calciomercato, il futuro di Osimhen è appeso a un filo: resterà in Italia, si trasferirà in Turchia o...

Il tentativo disperato dell'Al-Hilal che prova a convincere Osimhen, ad un passo dalla firma con il Galatasaray: ecco che cosa sta succedendo I retroscena che emergono di ora in ora attorno alla cessione di Osimhen sono degni di una sceneggiatura da telenovela. Colpi di scena, rilanci, avvicinamenti e rifiuti. C'è tutto. Ci sono anche le emozioni che in questo momento sta vivendo il calciatore nigeriano, il quale spinge verso il trasferimento in Turchia. Victor Osimhen vuole tornare al Galatasaray (ANSA) Calciomercato.it Andiamo per ordine, partendo dal principio. Ad inizio estate, con il Mondiale per club alle porte, Victor ha ricevuto una ricca – ricchissima – offerta da parte dell'Al-Hilal: contratto da 120 milioni di euro in tre anni.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen, può essere la giornata decisiva per il trasferimento: summit di Napoli e Galatasaray. Ecco quanto guadagnerà l'attaccante in caso di cessione al club turco; Osimhen, è braccio di ferro Napoli-Galatasaray: ADL aspetta l’Al-Hilal – Sky; Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare.

Osimhen, l'Al-Hilal insiste. In nottata nuova offerta ufficiale per il Napoli - Il futuro di Victor Osimhen è ancora da scrivere, il nigeriano è in uscita dal Napoli, il club azzurro vuole ricavare 75 milioni di euro dalla sua cessione. msn.com scrive