Verona in rete insieme ad altre 40 realtà italiane per rafforzare le politiche sulla sicurezza urbana

Verona si unisce con entusiasmo al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, insieme ad altre 40 realtà italiane come Milano e Torino. Un impegno collettivo per rafforzare le politiche di sicurezza urbana e creare città più sicure e vivibili per tutti. Con questa adesione, il Comune di Verona si impegna a promuovere strategie innovative e condivise, contribuendo a costruire un futuro più protetto e armonioso per i suoi cittadini.

Il Comune di Verona ha annunciato di aver formalmente aderito al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre quaranta città tra cui Milano e Torino, province e regioni impegnate nello sviluppo di nuove strategie integrate per la sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: urbana - sicurezza - verona - rete

Genesi e criticità della sicurezza urbana - La sicurezza urbana ha radici storiche risalenti al 1994, con il progetto Città Sicure della regione Emilia Romagna.

Verona in rete con 40 città italiane per rafforzare le politiche di sicurezza urbana https://tgverona.telenuovo.it/politica/2025/07/09/verona-in-rete-con-40-citta-italiane-per-rafforzare-le-politiche-di-sicurezza-urbana… Vai su X

#Verona in rete con 40 città italiane per rafforzare le politiche di sicurezza urbana Vai su Facebook

Verona in rete insieme ad altre 40 realtà italiane per rafforzare le politiche sulla sicurezza urbana; Padovani e i bivacchi in Piazza Renato Simoni; Verona, quattro nuove moto alla Polizia Locale: più sicurezza e rapidità per eventi e viabilità.

In sicurezza l’accesso per Pomezzana - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Mobilità urbana, IA e sicurezza: le ricerche del Polimi e del MIT con Unipol - In un tempo in cui l'urgenza di rendere le città più sicure si scontra con la complessità del traffico urbano, una risposta concreta arriva ... Riporta affaritaliani.it