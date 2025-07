Widmer Juve occhi sempre puntati in casa Mainz | resiste anche questa opzione per la fascia le ultimissime

La Juventus continua a cercare il rinforzo perfetto per la fascia destra, e tra i nomi in auge spicca Silvan Widmer del Mainz. Il suo profilo, apprezzato per affidabilità e spinta offensiva, rimane una delle opzioni più calde in orbita bianconera. Con l’attenzione sempre alta sul mercato, i tifosi si chiedono: sarà lui il prossimo tassello che rafforzerà la difesa della Signora? Le ultime novità ci terranno sicuramente con il fiato sospeso.

sul laterale della formazione tedesca. La Juventus  è attivamente al lavoro per rinforzare il reparto difensivo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha messo nel mirino diversi profili per la fascia destra. Tra questi, Silvan Widmer, terzino svizzero classe 1993 del Mainz, è uno dei giocatori più concreti per la dirigenza bianconera. Widmer, che ha una buona esperienza in Bundesliga, è noto per la sua capacità di spinta sulla fascia e per la solidità difensiva, doti che potrebbero essere utili al 3-4-2-1 di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Widmer Juve, occhi sempre puntati in casa Mainz: resiste anche questa opzione per la fascia, le ultimissime

Widmer Juventus (Gazzetta), nuovo nome per la fascia: occhi sull’esperto giocatore del Mainz, la lista si allunga. I profili e le novità - La Juventus si prepara a rinforzare la sua difesa con nuovi nomi in corsa, tra cui spicca Widmer del Mainz.

«Jonathan Clauss è più di un'idea». La Juventus si sta muovendo concretamente per rinforzare la fascia destra, e tra i nomi valutati c'è proprio il trentaduenne francese, che ha lavorato con Tudor ai tempi del Marsiglia, vivendo una stagione da protagonista

