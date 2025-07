Calciomercato Juventus André l’ultimo nome per il centrocampo L’Arabia su Xhaka

Il calciomercato della Juventus si infiamma con voci sempre più insistenti: l’ultimo nome per il centrocampo è Xhaka, proveniente dall’Arabia. L’acquisto di Jonathan David ha già aumentato le aspettative, ma ora i bianconeri devono puntellare anche il reparto centrale, cercando di colmare le lacune della passata stagione. Se il mercato non si ferma, potrebbe arrivare un’altra sorpresa a rinforzare la rosa, e l’attenzione resta alta su ogni sviluppo.

