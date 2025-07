Kabul la serie dell’Alleanza Europea fiore all’occhiello di Rai 3

Kabul, la serie di Rai 3 e dell’Alleanza Europea, si prepara a conquistare il pubblico con la sua narrazione intensa sugli ultimi giorni della città durante l’offensiva talebana del 2021. Un progetto cinematografico di grande rilievo, con un cast internazionale e una trama avvincente che promette di emozionare e informare. Con Gianmarco Saurino tra i protagonisti, questa coproduzione rappresenta uno degli eventi televisivi più attesi dell’autunno. Non perdere l’occasione di scoprire questa straordinaria testimonianza.

Uno dei progetti Rai Fiction più grandiosi ed attesi del prossimo autunno è appannaggio di Rai 3 e racconterà gli ultimi giorni a Kabul durante la fase finale dell'offensiva dei talebani nell'agosto 2021. Una coproduzione internazionale in tre prime serate che vede tra le quote italiane del cast Gianmarco Saurino nei panni di Giovanni, un personaggio ispirato alla figura di Tommaso Claudi. Dopo la splendida performance in Per Elisa – Il Caso Claps, miniserie nella quale ha interpretato il fratello della vittima Gildo, Saurino sarà nuovamente al centro di una storia vera e delicata, attorniato da nomi quali Eric Dane, Jonathan Zaccaï, Thibaut Evrard, Olivier Rabourdin, Vassilis Koukalani, Shervin Alenabi, Hannah Abdoh, Darina Al Joundi, Jeanne Goursaud, Léonard Scheicher, Ludwig Blochberger, Christos Vasilopoulos e la nostrana Valentina Cervi.