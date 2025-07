LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez vola sul bagnato nella FP2 11° Bagnaia

Il GP di Germania 2025 di MotoGP entra nel vivo con emozionanti sorprese e sfide sul bagnato. Marc Marquez vola in FP2, dominando la pista umida e dimostrando ancora una volta il suo talento. La situazione rimane incerta, tra pioggia intermittente e asfalto che si asciuga lentamente. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale, perché ogni giro potrebbe riscrivere la classifica e accendere la tensione prima della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.28 Situazione non semplice per i piloti perché la pista un po’ si sta asciugando, ma permangono le condizioni di umido per via di una pioggerellina che continua a essere presente. 10.27 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato della sessione: 1 Marc MARQUEZ 93 1:29.048 — Ducati Lenovo Team Ducati 2 Franco MORBIDELLI (P) 21 1:29.202 +0.154 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 3 Pedro ACOSTA 37 1:29.273 +0.225 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Johann ZARCO (P) 5 1:29.556 +0.508 CASTROL Honda LCR Honda 5 Jack MILLER (P) 43 1:29.844 +0.796 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 6 Marco BEZZECCHI (P) 72 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez vola sul bagnato nella FP2, 11° Bagnaia

