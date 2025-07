Monte di Procida banconote false nei negozi | arrestato 39enne

Un episodio che desta preoccupazione scuote Monte di Procida: un 39enne napoletano è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di truffare commercianti con banconote false da 100 euro. La sua astuta messa in atto si è conclusa quando un negozio di casalinghi ha scoperto il trucco, dando così il via alle indagini e alla cattura. La vicenda ricorda quanto sia importante la vigilanza nel contrasto alla contraffazione.

Con banconote da 100 euro false truffava i commercianti: Carabinieri lo incastrano a Monte di Procida. MONTE DI PROCIDA (NA) – È stato un acquisto in un negozio di casalinghi a incastrare un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri per spendita di banconote contraffatte. L’uomo, entrato nel punto vendita come un normale cliente, ha pagato con una banconota da 100 euro risultata falsa, ma il titolare si è accorto subito dell’inganno e ha allertato la Stazione Carabinieri di Monte di Procida. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it