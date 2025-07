Pedro Pascal ha una nuova stylist

Pedro Pascal, il volto iconico di Hollywood, si rinnova anche nel look: una nuova stylist è entrata nella sua vita, portando freschezza e originalità al suo stile impeccabile. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con la sua performance in The Last of Us, Pascal continua a sorprendere non solo sul set, ma anche nelle tendenze moda. E chissà quali sorprese ci riserverà questa alleanza di stile…

Pedro Pascal, che ha compiuto 50 anni ad aprile, recita da tutta la vita adulta. Ma è stato solo con il suo ruolo da candidato agli Emmy in The Last of Us di HBO, una serie drammatica di fantascienza basata su un popolare videogioco post-apocalittico, che Pascal è diventato uno degli attori più richiesti di Hollywood, ottenendo nuovi ruoli, contratti pubblicitari e un fandom molto vocale, con un’attenzione particolare per le sue cosce. Naturalmente, questa «frenesia per le cosce» non è stata del tutto spontanea. La sua immagine da fashion daddy si deve in buona parte alla stylist Julie Ragolia, che ha iniziato a vestirlo con eccentrici abiti maschili da meme poco dopo il debutto di The Last of Us nel 2023. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Pedro Pascal ha una nuova stylist

In questa notizia si parla di: pascal - pedro - stylist - pubblicitari

Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler affrontano un'ape sul red carpet di Cannes 2025 - Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler hanno vissuto un’insolita avventura sul red carpet del Festival di Cannes 2025.

A Brooklyn hanno trovato il Pedro Pascal perfetto… o quasi! Durante la festa del papà, George Gountas – lighting designer con un debole per i burritos – è stato convinto da moglie e figlio a partecipare a un concorso per sosia dell’attore più amato del mom Vai su Facebook

Pedro Pascal, fan scioccati per il sosia dell'attore: «È identico!» [VIDEO] https://bestmovie.it/news/pedro-pascal-fan-scioccati-per-il-sosia-dellattore-e-identico-video/933564/… Vai su X

Pedro Pascal ha una nuova stylist; I Fantastici 4 - Gli inizi, il cast sul blue carpet alla première a Londra. FOTO; Pedro Pascal a Cannes 2025 è scollato, super sexy sempre in total black (per non sbagliare).

Pedro Pascal ha una nuova stylist - Il protagonista de I Fantastici Quattro è diventato una star da red carpet con l’aiuto della stylist Julie Ragolia. Come scrive gqitalia.it

Pedro Pascal, il sex symbol che sta cambiando l'idea di mascolinità - Chi lo ha visto in The Last of Us lo sa: il rapporto tra il suo Joel ed Ellie (Bella Ramsey) è il cuore della serie. Si legge su movieplayer.it