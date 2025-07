Classifica FIMI Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio

La lotta tra le stelle della musica italiana si infiamma: la Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso guadagna posizioni, salendo al quarto posto nella classifica FIMI, mentre Anna domina ancora con Désolée per la quarta settimana consecutiva. Tra streaming e vendite, i protagonisti del panorama musicale si sfidano senza sosta. Ecco gli ultimi aggiornamenti che rivelano un panorama ricco di emozioni e sorprese nel mondo dei singoli e degli album.

La Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso avanza al quarto posto nella Classifica FIMI dei singoli relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 4 a giovedì 10 luglio 2025. Nulla scalfisce però il dominio di Anna, in vetta con Désolée per la quarta settimana di seguito. Negli album ancora alla #1 Tony Boy con Uforia. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote.

