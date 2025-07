Veicolo in fiamme sull' autostrada Palermo-Catania traffico all' altezza di Polizzi Generosa

Un incidente improvviso ha causato un veicolo in fiamme sull'autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Polizzi Generosa, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. La situazione, sotto controllo grazie alla pronta risposta di squadre di emergenza e vigili del fuoco, ha creato disagi importanti ai pendolari. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di percorso, perché la sicurezza e informazione tempestiva sono fondamentali in queste situazioni critiche.

Un veicolo andato in fiamme ha provocato il blocco del traffico, in entrambe le direzioni, su un tratto dell'autostrada A19 Palermo-Catania all'altezza del chilometro 70, a Polizzi Generosa. "Sul posto - scrive l'Anas in una nota - sono presenti squadre dell'Anas, vigili del fuoco e forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

