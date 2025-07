Cinque denunciati e 20.500 euro di multe per abbandono di rifiuti

La lotta all’abbandono di rifiuti a Garbagnate Milanese si fa più decisa: cinque persone denunciate e oltre 20.500 euro di multe sono il risultato delle recenti operazioni della Polizia Locale. Queste azioni dimostrano l’impegno concreto per tutelare l’ambiente e ripristinare il decoro urbano. Un segnale forte che invita tutti a rispettare le regole e a contribuire alla bellezza della nostra comunità.

Denunce e multe a Garbagnate per abbandono di rifiuti. Nuove operazioni di tutela ambientale e di contrasto al degrado urbano da parte della Polizia Locale di Garbagnate Milanese. In questi giorni, infatti, gli agenti hanno concluso diverse indagini: denunciate all'Autorità Giudiziaria 5 persone, per ingente abbandono di rifiuti e trasporto senza iscrizione all'albo dei gestori .

