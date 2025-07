Frendrup interessa alla Roma il presidente del Genoa | Non escludo la cessione

Il calciomercato giallorosso si infiamma: con il presidente del Genoa nel mirino di Friedrup e un giugno che promette stabilità, la Roma si prepara a rivoluzionare la rosa. Dopo aver gettato solide basi, il club capitolino punta alla rinascita, portando in città Ferguson e Wesley, e rafforzando il centrocampo. Tra nuovi arrivi e cessioni, l’estate sarà decisiva per scrivere il prossimo capitolo della loro storia.

Un giugno fatto di basi solide gettate da un club che sembra aver imparato dai propri errori, ed ora non resta che consegnare a Gasperini una squadra degna di questo nome. Non sarà rivoluzione ma poco ci manca, per una Roma che va rivista in tanti dei suoi ruoli: Ferguson e Wesley sono in arrivo nella capitale, con solo gli ultimi dettagli da limare, ma c’è anche un centrocampo che necessità di nuova linfa dopo l’addio di Paredes e il mancato riscatto di Gourna-Douath. Molti nomi in tal senso sono noti, ma novità interessanti arrivano sul fronte Morten Frendrup. Addio probabile, anche Betis e Premier sul danese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Frendrup interessa alla Roma, il presidente del Genoa: “Non escludo la cessione”

In questa notizia si parla di: roma - frendrup - interessa - presidente

Roma, occhi su Frendrup: il Genoa chiede 20 milioni per il centrocampista danese - Roma occhi su Frendrup: il Genoa chiede 20 milioni per il centrocampista danese. In un mercato estivo ricco di sorprese, la Roma si fa avanti, puntando sul talento emergente di Genova.

Roma su Richard Rios: è lui il preferito di Gasp. Parti a lavoro, ma la trattativa non è semplice Vai su Facebook

Mercato Roma, occhi su Frendrup per il centrocampo. La richiesta del Genoa; Mercato Roma, occhi su Frendrup per il centrocampo. La richiesta del Genoa; Speciale Calciomercato, Malena: Roma, concreto interesse per Frendrup.

Dalla Francia, diversi club sulle tracce di Frendrup: c'è la Roma - Secondo quanto riportato dalla stampa francese, diverse squadre sarebbero interessate al centrocampista del Genoa classe 2001, tra cui i giallorossi ... Segnala ilromanista.eu

Frendrup via? Scelto il sostituto: arriva da Roma - MSN - Morten Frendrup difficilmente resterà ancora con la casacca del Genoa. msn.com scrive