Bisseck Inter cambio di rotta del club | adesso si punta a trattenere il tedesco! La linea giovane di Oaktree

L’Inter cambia rotta: dopo aver puntato sul talento giovane, ora mette le sue fiches su Bisseck, il difensore tedesco in orbita Oaktree. La strategia del club si orienta a trattenere i giovani promettenti per rafforzare la rosa con prospettive concrete. Con questa mossa, l’Inter dimostra di voler costruire un futuro solido e competitivo, valorizzando i suoi talenti emergenti e consolidando il progetto di rinnovamento. La sfida ora è consolidare questa nuova visione.

passa anche da lui: il punto. Il calciomercato Inter è impegnato in una fase di rinnovamento della rosa, con una chiara strategia dettata dalla linea di Oaktree. L'obiettivo è quello di svecchiare la squadra, puntando su innesti giovani e di prospettiva. In quest'ottica, l'eventuale acquisto di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 di proprietà del Parma, si inserirebbe perfettamente in tale progetto, nonostante l'investimento ingente richiesto dal club ducale (i nerazzurri contano di chiudere l'operazione attorno ai 30 milioni, mentre la richiesta dei crociati è salita a 40 milioni di euro).

