Iannarilli-Avellino ufficiale il rinnovo | i dettagli dell’intesa

L’Avellino conferma il suo amore per l’esperienza e la professionalità: Antony Iannarilli, simbolo tra i pali e cuore pulsante della squadra, ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Una scelta che testimonia la fiducia reciproca e la volontà di costruire un progetto solido e ambizioso. Con questo rinnovo, il club irpino vuole continuare a sognare in grande, guardando al futuro con determinazione e passione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato il prolungamento del contratto del portiere Antony Iannarilli fino al 30 giugno 2027. Un segnale chiaro di fiducia e progettualità da parte del club irpino, che decide così di blindare uno dei protagonisti della passata stagione. Arrivato ad Avellino nel luglio del 2024, Iannarilli ha saputo imporsi subito come punto fermo della squadra, collezionando 34 presenze in maglia biancoverde e garantendo sicurezza e personalità tra i pali. La sua esperienza, maturata in anni di militanza tra Serie B e Serie C, ha rappresentato un valore aggiunto in un gruppo in cerca di stabilità e ambizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it