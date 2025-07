Export Latte l' Italia sorpassa Francia e Olanda Lollobrigida | valore per tutta la filiera

L’Italia fa il grande salto nel mondo lattiero-caseario, superando Francia e Olanda e posizionandosi come il secondo esportatore mondiale di formaggi. Con consumi interni in aumento e prezzi all’origine in crescita, il settore manifesta segnali di vitalità, anche se alcune sfide produttive si fanno sentire. Questi dati, evidenziati dall’ultimo “Tendenze Latte” di ISMEA, rivelano un momento di forte dinamismo per la filiera casearia italiana.

Roma, 12 Luglio — Cresce ancora nel primo trimestre del 2025 il settore lattiero caseario, l'Italia compie il sorpasso a Francia e Olanda e diventa il secondo esportatore mondiale di formaggi. I consumi interni crescono e migliora anche la dinamica dei prezzi all'origine. Qualche segnale di rallentamento sul fronte produttivo. Sono queste, in estrema sintesi, le principali evidenze messe in luce dall'ultimo "Tendenze Latte" di ISMEA, che analizza l'andamento del comparto lattiero-caseario nel primo scorcio del 2025. A livello europeo, nei primi quattro mesi del 2025 la produzione di latte vaccino ha registrato una contrazione dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con cali riscontrati in Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna.

