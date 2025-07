LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attacco in solitaria di Geurts

10:27 Via libera a Geurts, che scollina da Ca' Marcuccio con un minuto di margine sul gruppo maglia rosa. 10:24 Ci prova l'olandese Mijntje Geurts (Team Visma – Lease a bike). 10:22 Diversi attacchi in questa fase di corsa. 10:20 Gruppo che approccia Ca' Marcuccio, salita di 3.8 km al 5% di pendenza media non classificata come GPM. 10:17 Subito riprese le prime attaccanti di giornata. 10:14 Tre olandesi provano ad avvantaggiarsi rispetto al gruppo maglia rosa. Si tratta di Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), di Eva van Agt (Team Visma – Lease a bike) e di Teuntje Beekhuis (Uno-X-Mobility).

