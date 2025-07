scarpinata delle fornaci le foto della corsa

La "Scarpinata delle Fornaci" torna a infiammare le strade di Pistoia, regalando emozioni e spirito di squadra. Quest’anno, la corsa, arricchita da un’atmosfera competitiva, ha coinvolto atleti e appassionati nel cuore del quartiere. Organizzata con passione dalla ASD Silvano Fedi sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia, questa manifestazione rappresenta un momento speciale di socialità e sport. Scopri le foto che catturano l’energia e la gioia di questa straordinaria giornata.

Pistoia, 12 luglio 2025 – Partecipazione vivace alla "Scarpinata delle Fornaci", tornata quest’anno in veste competitiva. La corsa si è svolta nei pressi dell’omonimo circolo, autentico punto di riferimento per l’aggregazione e la socialità nel quartiere alla periferia di Pistoia. Scarpinata delle Fornaci, le foto L’evento, organizzato dalla ASD Silvano Fedi sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia, ha saputo coniugare al meglio l’anima sportiva con quella conviviale. Il successo dell’iniziativa è testimoniato anche dal tutto esaurito registrato per la cena a base di pizza, prenotabile in anticipo: un’idea vincente che, come spesso accade, ha attirato tanti podisti desiderosi di condividere non solo la fatica della corsa, ma anche un momento di festa insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it