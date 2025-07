Precipita con il camion nel canale | statale Romea chiusa in entrambe le direzioni

Un incidente spettacolare ha coinvolto un camion uscito di strada nel canale Destra Reno, portando alla chiusura temporanea della statale Romea Nord. La strada, tra il chilometro 8 e il 13, è stata interdetta al traffico sabato mattina per permettere le delicate operazioni di recupero. Fortunatamente, l’autista è rimasto illeso, ma la viabilità sta affrontando notevoli disagi: ecco cosa sappiamo finora.

La strada statale 309 Romea Nord è stata chiusa sabato mattina, tra il chilometro 8,000 e il 13,000, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante uscito fuori strada venerdì pomeriggio, quando un camion è uscito di strada finendo nel canale Destra Reno. Illeso l'autista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

