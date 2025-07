L’insipienza di Ricci sfida l’autorevolezza di Acquaroli | dietro il candidato Pd un’armata Brancaleone

un rituale che oggi appare in declino, come testimoniato dal confronto tra Ricci e Acquaroli. Mentre il primo si mostra insipido e privo di autorevolezza, il secondo incarna l’esperienza e la solidità di una leadership consolidata. Dietro il candidato PD emerge un’armata brancaleone, incapace di conquistare il cuore degli elettori. È il momento di chiedersi: il comizio rimarrà un appuntamento simbolico o troverà nuova linfa per riconquistare il suo ruolo centrale?

Il Corriere Adriatico è implacabile: "Circa duemila persone arrivate nel capoluogo per ascoltarlo, colpo d'occhio assai meno d'effetto rispetto alla carica dei cinquemila che il 13 giugno avevano riempito l'Eurosuole di Civitanova per la convention di Acquaroli". Il comizio in piazza è stato per decenni il momento solenne in cui il leader di un partito si rivolgeva ai cittadini per presentare il proprio programma e sostenere le proprie idee. È il momento chiave della campagna elettorale, dove si cerca di coinvolgere e persuadere l'elettorato. Un comizio prevede un palco e un microfono ed è importante che il microfono sia posizionato correttamente per evitare back o distorsioni.