sinner quanto guadagna se vince wimbledon

Jannik Sinner si prepara a scrivere una pagina storica dello sport italiano, affrontando la finale di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz. La vittoria su Novak Djokovic in semifinale ha già dimostrato il suo talento e determinazione. Ma quanto potrebbe guadagnare se conquistasse il prestigioso trofeo londinese? Scopriamo insieme i premi e le ricadute economiche di questa impresa epica.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale a Wimbledon 2025. Il tennista azzurro affronterà domani, domenica 13 luglio, Carlos Alcaraz nell'ultimo atto dello Slam londinese, dopo aver battuto in tre set Novak Djokovic in semifinale con un netto 6-3, 6-3, 6-4. Una partita senza storia, dominata dall'inizio alla fine con un leggero passaggio a vuoto all'inizio .