I tre porcellini nella rassegna Un' estate a Villa Vogel

Immergiti in un mondo di magia e allegria con la rivisitazione del classico "I Tre Porcellini" al Parco di Villa Vogel. Mercoledì 16 luglio alle ore 21, lasciati trasportare dalla fantasia del Teatrino dell'Erba Matta in questa serata gratuita, parte della rassegna "UN'ESTATE A VILLA VOGEL" curata da PUPI DI STAC. Un'occasione imperdibile per grandi e piccini di vivere momenti indimenticabili all'aperto, tra risate e sogni.

UN'ESTATE A VILLA VOGEL 16 LUGLIO ore 21.00 Parco di Villa Vogel, ingresso libero Teatrino dell'Erba Matta I TRE PORCELLINI Arrivano a Villa Vogel con pupazzi giganti e una storia senza tempo! "| Tre Porcellini" come non li avete mai visti:

