Strada Argini frontale fra due auto nella notte | un 53enne rimane incastrato tra le lamiere

Una notte drammatica sulla strada Argini, dove un impatto frontale tra due auto ha provocato un grave incidente. Un uomo di 53 anni è rimasto incastrato tra le lamiere, ma i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberarlo. Trasportato d'urgenza all’ospedale Maggiore, la sua sorte resta ancora da accertare. La scena ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida.

Scontro fra due auto stanotte intorno alle due in strada Argini. Lo schianto, per cause in corso di accertamento, è stato frontale. Un uomo di 53 anni è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco che lo hanno liberato. L'uomo è stato trasportato al Maggiore da un'ambulanza.