Notte di paura a Trigoria | spari e inseguimento uomo fermato dai carabinieri

Una notte di paura a Trigoria, dove tra scoppi di arma da fuoco e inseguimenti, la tranquillità del quartiere è stata bruscamente interrotta. Alle prime luci dell’alba, i residenti si sono svegliati con il cuore in gola, mentre le forze dell’ordine hanno catturato l’uomo ricercato. Un episodio che ha sconvolto la periferia sud di Roma e solleva ancora interrogativi sulla sicurezza notturna. La vicenda continua a svilupparsi.

Momenti di tensione nella notte tra l'11 e il 12 luglio nel quartiere di Trigoria, alla periferia sud della Capitale. Intorno alle 3:30 del mattino, diversi residenti hanno segnalato la presenza di colpi d'arma da fuoco, seguiti da un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri sono intervenuti per fermare un uomo che si sarebbe dato alla fuga a bordo di un veicolo. L'inseguimento si è protratto per circa un'ora, tra le strade del quartiere, e si è concluso con il fermo del soggetto da parte dei militari. Durante l'operazione sarebbero stati esplosi alcuni colpi, la cui origine e finalità sono ancora oggetto di indagine.

In questa notizia si parla di: inseguimento - notte - trigoria - uomo

