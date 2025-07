Bimbo di 5 anni sparito nel nulla in un campeggio di Ventimiglia | ricerche in corso con droni e cani per ritrovare il piccolo Alain

Un’angoscia che stringe il cuore quella che coinvolge la comunità di Ventimiglia, dove un bambino di soli 5 anni, Alain Barnard Ganao, è scomparso nel nulla durante una vacanza al camping “Por la ...”. Le ricerche, intense e senza sosta, coinvolgono droni e cani alla ricerca di ogni possibile indizio. La famiglia e tutti noi speriamo in un esito positivo, mentre il tempo scorre inesorabile.

Una corsa contro il tempo, una notte di ricerche senza sosta e un’intera comunità con il fiato sospeso. C’è grande apprensione a Ventimiglia, e in particolare nella frazione di Latte, per la scomparsa di un bambino di 5 anni, Alain Barnard Ganao, di cui non si hanno più notizie dalla prima serata di ieri, venerdì 20 giugno. Il piccolo, nato a Torino da genitori di origine asiatica, si trovava in vacanza con la famiglia presso il camping “Por la mar”. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato intorno alle 19:15, mentre il padre era impegnato a montare la tenda. Indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 5 anni sparito nel nulla in un campeggio di Ventimiglia: ricerche in corso con droni e cani per ritrovare il piccolo Alain

