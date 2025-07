Realtà aumentata e oggetti stampati in 3D | il Museo del Mare diventa interattivo

Il Museo del Mare di Trieste si trasforma in un’esperienza immersiva e coinvolgente, grazie a tecnologie all’avanguardia come realtà aumentata, oggetti stampati in 3D e postazioni digitali. Questi innovativi strumenti consentono ai visitatori di esplorare il patrimonio marittimo in modo interattivo e multilingue, rendendo la visita un viaggio tra passato e futuro. Un passo decisivo verso una cultura museale più digitale e accessibile, che invita tutti a scoprire le meraviglie del mare in modo sorprendente.

Realtà aumentata, totem interattivi, un'app con contenuti multilingue, oggetti stampati in 3D e postazioni digitali: così il Museo del Mare di Trieste entra ufficialmente nell’era digitale grazie al progetto “Digitalizzazione e innovazione per il Museo del Mare di Trieste”, realizzato con il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: museo - mare - realtà - aumentata

Notte dei Musei. Debutta “Mare Nostrum” al Museo Archeologico di Pontecagnano - La Notte dei Musei si arricchisce di un evento straordinario: Mare Nostrum – Il Mediterraneo che Danza, debutta al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.

Sono state presentate nella sede del Museo del Mare di Trieste in Porto Vecchio le nuove strutture informatiche che consentiranno una visita interattiva e personalizzata della collezione. I visitatori avranno a disposizione totem informativi digitali, ma anche un’ Vai su Facebook

Realtà aumentata e oggetti stampati in 3D: il Museo del Mare diventa interattivo; Museo del Mare digitale: realtà aumentata e accessibilità per tutti; Il Museo del Mare diventa digitale.