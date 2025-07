Autobus e tram nuove truffe degli abbonamenti

Attenzione viaggiatori toscani! Le truffe sugli abbonamenti autobus e tram si fanno sempre più sofisticate: falsi annunci sui social media promettono tessere in edizione limitata a prezzi stracciati, ingannando chi cerca risparmio. Per tutelare i propri diritti e non cadere nelle trappole, è fondamentale conoscere le vere modalità di acquisto e diffidare da offerte troppo allettanti. Ecco come riconoscere le frodi e viaggiare in tutta sicurezza.

Autolinee Toscane informa che sono state segnalate nuove e ulteriori truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: truffe - autobus - tram - abbonamenti

