Toscana tra luci e ombre del carcere | oltre 2.100 detenuti nei percorsi di inclusione ma 140 tentati suicidi

La Toscana si distingue per i suoi sforzi di reinserimento sociale, con oltre 2.100 persone coinvolte in iniziative di inclusione e giustizia riparativa. Tuttavia, il fronte opposto rivela una realtĂ complessa: nel solo ultimo anno, si sono registrati piĂą di 140 tentativi di suicidio tra i detenuti. Luci e ombre della situazione carceraria toscana sono state analizzate per comprendere meglio le sfide e le opportunitĂ di un sistema in evoluzione, determinato a trovare un equilibrio tra riabilitazione e tutela della vita.

