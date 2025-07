Narni torna l' incubo dei furti a Cigliano

crescendo delle tensioni sociali e la crisi economica, Narni rivive l'incubo dei furti a Cigliano, dove bande di malviventi sembrano aver intensificato le loro incursioni. La paura si diffonde tra gli abitanti, che temono per la sicurezza delle proprie famiglie e dei propri beni. È il momento di affrontare con decisione questa emergenza per ripristinare serenità e tranquillità nel cuore della comunità .

L'incubo dei furti agita i sonni e non solo degli abitanti di Cigliano di Narni. Qui da qualche tempo si sarebbero concentrate le attenzioni di una o più bande di malviventi che sempre più frequentemente tentano di penetrare all'interno delle case. Negli ultimi tempi, complice evidentemente la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Narni, torna l'incubo dei furti a Cigliano.

