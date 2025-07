Juventus | Alberto Costa mercato in evoluzione

La Juventus si mantiene al centro dell’attenzione nel calciomercato estivo, con movimenti e trattative che infiammano gli appassionati. Tra i nomi più caldi spicca Alberto Costa, il terzino coinvolto in segnali di una possibile svolta. Le voci provenienti da fonti come A Bola alimentano l’attesa, mentre la dirigenza juventina valuta attentamente le opzioni per rinforzare la rosa. Il futuro di Costa potrebbe quindi riservare sorprese, rendendo il mercato bianconero più incerto che mai.

Un mercato sotto i riflettori La Juventus è attiva nel mercato estivo, con movimenti che stanno attirando l’attenzione. Le voci di mercato, come quelle riportate da A Bola, indicano che Alberto Costa è un nome caldo, con il terzino al centro di trattative che potrebbero definirne il futuro. Damien Comolli, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Alberto Costa, mercato in evoluzione

In questa notizia si parla di: mercato - juventus - alberto - costa

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

http://CM.IT | #Juventus, lo #SportingCP ancora interessato ad #AlbertoCosta. Ad oggi, nessun passo concreto, i portoghesi seguono anche #Vagiannidis via @alessio_lento #CMITmercato Vai su X

Alberto Costa, addio Juve? Lo Sporting fa sul serio e mette sul piatto 20 milioni di euro per riportare il talento portoghese a casa. #AlbertoCosta #Juventusnews24 #juve #SportingCP #Calciomercato #SerieA #PrimeiraLiga #NewsMercato #Juve Vai su Facebook

Perché la Juventus può cedere Alberto Costa dopo pochi mesi: l'interesse dello Sporting e la posizione bianconera; Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l’offerta, cifre e dettagli della trattativa; Alberto Costa può dire addio alla Juventus: forte interesse dello Sporting CP.

Gazzetta - Juventus, lo Sporting presenta una nuova offerta per Alberto Costa - La Juventus sta lavorando al mercato in uscita prima di poter affondare altri colpi in entrata dopo l'arrivo ormai oltre una settimana fa di Jonathan David. Lo riporta ilbianconero.com

Juventus, scelto il nuovo dt: chi è Modesto. Gatti snobba il Napoli, Nico-Alberto Costa: via i flop di Giuntoli - La scelta di Gatti e il piano per sbloccare il mercato: via i flop Nico e Alberto Costa. Riporta sport.virgilio.it