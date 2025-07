Virgin River Netflix rinnova la serie per l’ottava stagione

Il fascino di Virgin River conquista ancora una volta il pubblico: prima che la settima stagione sia trasmessa, Netflix annuncia il rinnovo per l’ottava, confermando la serie come la più longeva tra le originali in lingua inglese. Un traguardo che sottolinea l’affetto degli spettatori e la qualità della narrazione. E mentre “Il Mostro” fa il suo debutto, non si ferma qui: il viaggio nella pittoresca cittadina continua a sorprendere e affascinare.

Prima della messa in onda della settima stagione, Netflix rinnova Virgin River per l'ottava stagione. Virgin River raggiunge un nuovo traguardo. Netflix ha infatti rinnovato la serie per l'ottava stagione, rendendola la serie originale in lingua inglese più longeva della piattaforma di streaming fino ad oggi.

