A Piazzola Gue unisce le generazioni del rap e divide lo show con Tony Effe.

L'energia travolgente di Gue Pequeno conquista ancora una volta il pubblico, unendo le generazioni del rap e dividendo lo show con Tony Effe. La sua presenza scenica e le hit che hanno fatto la storia dell’hip hop italiano rendono ogni serata un’esperienza unica. Venerdì 11, Piazzola Sul Brenta ha vissuto un momento memorabile: un concerto che ha saputo emozionare, coinvolgere e lasciare il segno. Continua a leggere per scoprire come è andata!

«La G, la U, la E», lui lo dice e i migliaia davanti a lui lo ripetono tutti per poi urlare «Gue, Gue, Gue». Lo zio, come lo chiamano affettuosamente quelli più giovani di lui e che tra loro sono "bro", è in tour da qualche settimana e la sera di venerdì 11 ha fatto tappa a Piazzola Sul Brenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it