Incendio a Premariacco in fiamme due auto e un ciclomotore

Un incendio improvviso ha colpito Premariacco, distruggendo due auto e un ciclomotore sotto una tettoia di via Fiore dei Liberi. Le fiamme sono divampate attorno a mezzanotte e 30, lasciando la comunitĂ sgomenta. Le cause sono ancora in fase di indagine, ma si sospetta un guasto elettrico come possibile origine. La scena, ora sotto controllo, solleva interrogativi sul rischio di incidenti simili in futuro...

In nottata, due auto e un ciclomotore sono stati avvolti dal fuoco sotto una tettoia di Premariacco. Le fiamme si sono sviluppate attorno a mezzanotte e 30, al civico 51 di via Fiore dei Liberi: le cause sono ancora in fase di accertamento, ma sarebbero compatibili con il guasto di uno dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - premariacco - ciclomotore - incendio

