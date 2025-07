Acerbi Inter lui il sacrificato per far spazio a Leoni? Le riflessioni dei nerazzurri per la prossima stagione

L'Inter si prepara a una nuova sfida, con il sacrificio di Acerbi che apre la strada ai giovani promettenti come Giovanni Leoni. I nerazzurri scommettono sul futuro, puntando su talento e crescita per rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli. La decisione di investire su giovanissimi come Leoni segna un passo importante nella strategia del club, in vista di una stagione all'insegna di ambizione e rinnovamento, per continuare a scrivere pagine prestigiose della propria storia.

e la lista UEFA. Il calciomercato Inter ha deciso di scommettere sul futuro, investendo su Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 del Parma. Nonostante la sua giovane età, il talento del ragazzo ha attratto l'attenzione della dirigenza nerazzurra, che lo considera un potenziale pilastro della difesa per molti anni a venire. Secondo le intenzioni di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, Leoni dovrebbe trovare il suo posto al centro della difesa. Sebbene non sia previsto un impiego immediato da titolare, considerando il salto da un club di media fascia a una grande squadra come quella nerazzurra, il difensore ha l'ambizione di emergere presto.

