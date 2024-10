Cadorago uccise la compagna a coltellate | condanna definitiva a 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – La notte del 25 luglio 2022, Valentina Di Mauro era stata uccisa a 33dal suo compagno, Marco Campanaro, 39, che l’aveva ripetutamente accoltellata mentre stava dormendo accanto a lui: 58 fendenti che l’avevano raggiunta in ogni parte del corpo, mentre lei cercava invano di difendersi da quella furia. Ora per l’uomo laè diventatadopo il rigetto del ricorso da parte della Cassazione, che ha confermato i 22rimediati in Appello già a conferma del primo grado. I motivi di quell’omicidio non erano mai stati spiegati, se non in un vizio parziale di mente riconosciuto all’imputato, un disturbo della personalità con episodi psicotici e paranoidei, che lo rendeva socialmente pericoloso.