Attentato terroristico a Jaffa | uomini armati in metro Ci sono vittime e feriti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nelle ore in cui l'Iran è passato all'azione e, per vendicare la morte di Hassan Nasrallah, ha bombardato Gerusalemme e Tel Aviv con centinaia di missili, a Giaffa (periferia di Tel Aviv) c'è stato un attaccosei, al momento, lee otto i. Lo riporta il «Times of Israel», secondo cui uno dei terroristi era armato di fucile d'assalto, mentre l'altro aveva un coltello. La coppia ha sparato e accoltellato i civili sullapolitana, prima di proseguire a piedi, attaccando le persone che si trovavano su Jerusalem Street. La polizia ha fatto sapere che i dueristati "neutralizzati". Il servizio ambulanza Magen David Adom ha riferito di aver prestato soccorso a diverse persone coinvolte nella sparatoria, alcune delle quali prive di sensi.