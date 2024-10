Amazon Prime Video tutte le novità di ottobre 2024 | le serie tv e i film da non perdere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 1 ottobre 2024)è pronta a stupire con tantissimitv per i suoi abbonati previsti per il mese di. Vediamo insiemeletra nuove uscite e titoli in scadenza., le uscite diIl catalogo disi arricchisce in questo mese con nuovi titoli attesissimi da milioni di spettatori. Ecco nel dettaglioledi. Lein uscita aUna dellepiù attese suè ‘Citadel – Diana‘ con Matilda De Angelis, composta da 6 episodi. I cavalieri dello zodiaco S2 e S3 1The Legend of Vox Machina S3. Dal 3. Nuova stagione dellaOriginal, 12 episodi, 3 in uscita ogni settimana. Killer Cakes. La nuovaOriginal in due parti dall’8Citadel: Diana. Dal 10