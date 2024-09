Volley Bergamo 1991 il trofeo Mimmo Fusco si chiude al 3 posto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ultimo grande test del pre-campionato delsicon un podio: alle rossoblù cadono in semifinale con Novara, ma poi vincono la sfida con Cuneo si piazzano al terzofinale. In semifinale le ragazze di coach Parisi hanno dato filo da torcere alla Igor, cedendo in quattro set con il rammarico di essersi lasciato sfuggire l’occasione di portare le piemontesi al tie break. E un attacco che ha lasciato il segno: con le centrali Strubbe e Manfredini, fino ad Adriano, Cese e Mlejnkova, tanti i sorrisi sotto rete. A testa alta fin dall’inizio,ha dettato il gioco nelle battute iniziali, ha subito la rimonta, si è rialzata e ha ripreso la marcia, fianco a fianco alle piemontesi. Che solo ai vantaggi sono riuscite a strappare il primo parziale (27-25).