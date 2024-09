The Penguin cita un’iconica storia di Batman

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Theriprende dagli eventi della devastazione di Gotham da parte dell’Enigmista in The, e questo è un tema che continua anche nel secondo episodio di The. Le azioni dell’Enigmista e i danni causati alla città hanno qualche legame con unaclassica ditratta dai fumetti, che vieneta ad alta voce anche nel nuovo episodio. Lain questione è l’evento del 1999 No Man’s Land, anche se ci sono alcuni legami con altri fumetti diche portano anche a questo, ed ecco come si inserisce nello show. Da qui in avanti sono in arrivo spoiler per l’episodio 2 del Pinguino. Hanno perso tutto Oz invita alcuni membri della sua squadra, tra cui Vic, a casa sua per un incontro. Invita anche Eve Karlo e le sue ragazze, tra cui Rox, e presenta Vic a Rox prima di allontanarsi.