Salute mentale un mese di dibattiti e progetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Al via da mercoledì la terza edizione di Milano4mentalhealth, l’iniziativa del Comune che ha l’obiettivo di "porre laal centro del dibattito sociale e politico e permettere ai cittadini di accedere a informazioni relative ae attività di prevenzione". Il palinsesto, che andrà avanti per tutto ottobre, prevede già 150 iniziative, tra quelle organizzate dal Comune e quelle promosse dalle realtà del territorio. "Quello della– spiega l’assessore al Welfare eLamberto Bertolè (nella foto) – è un tema strategico su cui stiamo concentrando impegno e attenzione, non solo per ridurre lo stigma che spesso lo accompagna ma anche perché si smetta di considerarla un tema di serie B. Stiamo promuovendo un approccio sempre più trasversale aprendoci ai contributi del mondo dello sport, culturale e del welfare aziendale".