Rebecca Saunders Un Leone che profuma di musica assoluta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rigorosa, capace di applicare alla matematica delle sue partiture un’energia romantica, avvolgente, che riesce a sedimentarsi nel cuore dell’ascoltatore,è la compositrice inglese, che venerdì scorso ha ricevuto, dalla mani del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ild’oro alla carriera per la Biennale2024. Il giorno precedente, l’Orchestra della Fenice aveva eseguito, nello splendido teatro, la sua opera, Wound’, un viaggio sonoro attraverso panorami cangianti, evocativi, inquieti, che rappresentano perfettamente il tema scelto dalla direttrice, al suo ultimo anno di mandato, Lucia Ronchetti,. Uno sguardo sulla purezza del suono, sul suo potere di linguaggio originale, che non ha bisogno di alcuna suggestione proveniente da scenari differenti per dispiegare tutta la sua bellezza.