Radio Goal – Circa 400 giorni che il Napoli non era primo in classifica da solo Conte sta lavorando bene

(Di lunedì 30 settembre 2024) Boniek, Repice, Trombetti, Marolda, Calvano, Scozzafava, Velazquez, De Luca, Polito, Nista, Specchia sono intervenuti asule frequenze di a Kiss Kissper parlare della squadra azzurra e di altro. Queste le loro parole riportate da TerzoTempo.Com: Zibi Boniek, vice presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss: ”Le partite di Coppa non c’entrano niente con il campionato, i professionisti non possano accusare stanchezza per colpa della Champions infatti le squadre europee come Manchester City o Real o PSG vincono lo stesso il campionato. Ilquest’anno mi piace moltissimo perché mi piace, lo conosco e so come lavora. Una griglia Scudetto per me vede davanti Inter e, con la Juventus leggermente dietro perché deve ancora lavorare tanto.