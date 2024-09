Prende a martellate la moglie mente dorme e poi si getta dal balcone | lei si salva e lui è gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Carignano, in provincia di Torino, è stata teatro di un tragico evento durante la notte, quando un uomo ha cercato di uccidere lacolpendola ripetutacon un martello mentre dormiva. Convinto di averla uccisa, l’uomo ha deciso di togliersi la vita lanciandosi daldel terzo piano della loro abitazione.Leggi anche: Prato, uccide il marito malato e poi tenta il suicidio L’allarme lanciato dai passanti Alcuni passanti, notando il corpo dell’uomo riverso a terra, hanno subito contattato i soccorsi del 118. All’arrivo dei sanitari e dei carabinieri, la scena si è rivelata ancora più drammatica: la, graveferita, giaceva ancora nel letto. Fortunata, la donna non è in pericolo di vita, mentre le condizioni del marito sono critiche a causa delle fratture riportate nella caduta da circa dieci metri.