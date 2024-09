Papa Francesco vuole beato il re antiabortista Baldovino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024)vuol fareil re che rifiutò di promulgare la legge sull'aborto. Il sovrano in questione èdel Belgio. «Un re coraggioso perché davanti a una legge di morte, lui non ha firmato», ha spiegato il Pontefice durante il viaggio apostolico a Bruxelles scatenando il caos. Jorge Mario Bergoglio ha assicurato che la causa di beatificazione del sovrano andrà avanti. Perchéha vissuto in maniera eroica tutte le virtù cristiane. Il 3 aprile 1990, il Parlamento belga, applicando una particolare interpretazione della Costituzione, prese atto di una temporanea «impossibilità di regnare» da parte del monarca. Che venne «sospeso» dalle funzioni. Giusto il tempo affinché i deputati approvassero la legge che depenalizzava l'interruzione di gravidanza entro dodici settimane dal concepimento. Per poi tornare sul trono 36 ore dopo.