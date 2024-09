Il tabellone di Musetti a Shanghai Spicchio di bombardieri con Khachanov e Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lorenzotornerà in campo a, dopo la brutta sconfitta a Pechino contro il cinese Bu. Una prestazione sottotono per il toscano negli ottavi di finale dell’ATP500. Non si sa il dolore patito all’avambraccio destro abbia condizionato il tennis del carrarino, ma di sicuro non è stata sfruttata una chance in unodifavorevole. Testa di serie n.15 in questo evento,inizierà dal secondo turno, affrontando uno tra il belga David Goffin e l’australiano James Duckworth. Sulla carta, una partita che uncentrato deve far sua prima di giocare molto probabilmente contro il russo Karen. In questo caso, il livello di difficoltà si alza per le qualità dell’avversario, molto adatto al cemento outdoor. Negli ottavi l’asticella sale ancora di più perché Lorenzo potrebbe andare in rotta di collisione con il tedesco Alexander(n.